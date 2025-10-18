Αιφνίδιος θάνατος σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε περιοχή του Βόλου, όταν μια 60χρονη γυναίκα κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της, την ώρα που έτρωγε μπανάνα.

Όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Η γυναίκα, που βρισκόταν στο πλευρό του συζύγου της, ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία. Ο άνδρας της αρχικά θεώρησε πως επρόκειτο για κάτι περαστικό, όμως η κατάσταση χειροτέρεψε ραγδαία, με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει τις αισθήσεις της.

Ειδοποιήθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ, ενώ το πλήρωμα του ασθενοφόρου έσπευσε στο σημείο και επιχείρησε ανάνηψη χρησιμοποιώντας απινιδωτή. Παρά τις επίμονες προσπάθειες, η γυναίκα δεν ανταποκρίθηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό της.

Η είδηση προκάλεσε σοκ στη γειτονιά και θλίψη στην οικογένειά της. Προανάκριση διενεργείται για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός της.