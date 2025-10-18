Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα σε γειτονιά της Ανακασιάς,, όταν στις 18:30 μικρό γατάκι τρύπωσε σε μηχανή αυτοκινήτου, εγκλωβίστηκε εκεί και δεν μπορούσε να βγει.

Η παρουσία του έγινε αντιληπτή από τον κάτοχο του αυτοκινήτου μετά από συνεχές νιαούρισμα που καλούσε απελπισμένα για βοήθεια.

Εντούτοις, μάταια προσπαθούσε να το εντοπίσει ο ιδιοκτήτης του ΙΧ, ο οποίος επί ώρα προσπαθούσε να βρει το σημείο όπου βρισκόταν από το νιαούρισμα, αλλά δεν μπορούσε να τα καταφέρει.

Σε μια απέλπιδα προσπάθειά του να βρει λύση, τελικά απευθύνθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου.

Στις 18:30 έφθαναν στην περιοχή δύο πυροσβέστες με ένα όχημα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και την απελευθέρωσή του συνεχίστηκαν από τους πυροσβέστες, οι οποίoι κατάφεραν τελικά να βρουν το γατάκι σε σημείο όπου δεν ήταν ορατό και με προσεκτικές κινήσεις να το απελευθερώσουν.

Επισημαίνεται ότι ο απεγκλωβισμός ζώων δεν είναι αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής. Εντούτοις, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό του πολίτη σε μία σειρά από θέματα που τον αφορούν πέραν των πυρκαγιών σε οικίες, χωράφια, οχήματα, των διασώσεων σε δασικά μονοπάτια, τον απεγκλωβισμό μετά από τροχαία, από ανσανσέρ μετά από διακοπές ρεύματος.

Ενίοτε καλείται και για απομάκρυνση φιδιών από αύλιους χώρους, ακόμη και για διασώσεις πουλιών.

(φωτό αρχείου)