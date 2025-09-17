Πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, Δρ. Αλέξανδρου Καπανιάρη, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.) Τρικάλων, σε μια κίνηση που αναδεικνύει τη στενή σχέση ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και τις τοπικές στρατιωτικές δομές.

Κατά την επίσκεψή του, ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Τρικάλων συναντήθηκε με τον Διοικητή της Σχολής, Ταξίαρχο κ. Γρηγόριο Γαρουφαλιά, ο οποίος τον ξενάγησε στις εγκαταστάσεις της Σ.Μ.Υ., καθώς και στο μουσείο της σχολής, προσφέροντάς του μια σφαιρική εικόνα της ιστορίας και της λειτουργίας της. Η ξενάγηση περιελάμβανε παρουσίαση των χώρων εκπαίδευσης, των στρατιωτικών υποδομών, καθώς και των ιστορικών εκθεμάτων που αναδεικνύουν την πολυδιάστατη προσφορά της Σχολής στην τοπική κοινωνία και στο ελληνικό στρατιωτικό έργο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτενώς ζητήματα τοπικής ιστορίας, με έμφαση στην ιστορία του στρατοπέδου, που αποτέλεσε την έδρα του 5ου Συντάγματος Πεζικού και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, ιδιαίτερα στο ιστορικό ύψωμα 731. Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία της διατήρησης της μνήμης και της προβολής των ιστορικών γεγονότων μέσα από εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις.

Επιπλέον, η συνάντηση άνοιξε τον δρόμο για πιθανές συνεργασίες σε εκπαιδευτικό επίπεδο, με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων που θα συνδέουν τους μαθητές με την τοπική και στρατιωτική ιστορία, ενισχύοντας την ιστορική γνώση και την ενεργό συμμετοχή τους σε πολιτιστικά δρώμενα.

Στο τέλος της επίσκεψης, στην οποία παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Τρικάλων κ. Ιωάννης Ζάντζος, τόσο ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Τρικάλων όσο και ο Διοικητής της Σ.Μ.Υ. Τρικάλων εξέφρασαν τη δέσμευσή τους για συνεχή και εποικοδομητική συνεργασία σε θέματα τοπικής και στρατιωτικής ιστορίας. Μάλιστα, ο Διοικητής κ. Γαρουφαλιάς χάρισε στον κ. Καπανιάρη το σήμα της Σχολής, ως αναμνηστικό της επίσκεψης.

Η Σχολή, ως ζωντανό κύτταρο της ζωής των Τρικάλων, παραμένει ανοιχτή στην κοινωνία, προσφέροντας πολύτιμη γνώση και εμπειρία τόσο σε μαθητές όσο και σε επισκέπτες.