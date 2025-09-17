Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» διοργανώνει στην Λάρισα το διήμερο «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΚΛΕΚΤΕΣ», που θα πραγματοποιηθεί στις 19 & 20 Σεπτεμβρίου 2025 στο χώρο του Μύλου του Παππά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές II: Ελληνικός Γαστρονομικός Πολιτισμός».

Ένα διήμερο αφιερωμένο στη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τα εκλεκτά προϊόντα του Ολύμπου και του νομού.

Το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές II: Ελληνικός Γαστρονομικός Πολιτισμός» εντάσσεται στο Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014 – 2020 και αποσκοπεί στην ανάδειξη και προβολή της γαστρονομικής παράδοσης της Ελλάδας, με γεύσεις, εδέσματα και προϊόντα που φέρουν ποιότητα, φήμη και ισχυρή σύνδεση με τον τόπο παραγωγής. Στόχος είναι η ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού, καθώς και η ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας των περιοχών.

Οι «Γεύσεις Ολύμπου Εκλεκτές» έρχονται για να αναδείξουν την πλούσια γαστρονομική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, φέρνοντας στο επίκεντρο την αυθεντικότητα των τοπικών προϊόντων και τη δημιουργικότητα της ελληνικής κουζίνας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά σημαντικούς Έλληνες chefs και προσωπικότητες του γαστρονομικού χώρου, να απολαύσει ζωντανές μαγειρικές παρουσιάσεις και γευσιγνωσίες, αλλά και να συμμετάσχει σε δράσεις που συνδέουν τη γεύση με την εμπειρία, την ψυχαγωγία και τον πολιτισμό.

Παράλληλα, το πρόγραμμα πλαισιώνεται από πολιτιστικές δράσεις, που θα χαρίσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία γιορτής σε όλους τους επισκέπτες.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Πέρα από τη γαστρονομία, έχουν προγραμματιστεί ειδικές δραστηριότητες για παιδιά, με στόχο τη δημιουργική απασχόληση, την εκπαίδευση γύρω από την υγιεινή διατροφή και την εξοικείωση με τα τοπικά προϊόντα.

Το διήμερο περιλαμβάνει ενδεικτικά δράσεις όπως:

Θεματικά περίπτερα με εκλεκτά προϊόντα του Ολύμπου και του νομού

Ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης και προβολής των δράσεων του Σχεδίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών ώστε να συμμετάσχουν και να υποστηρίξουν την οργάνωση του τοπικού γαστρονομικού πολιτισμού (19 Σεπτεμβρίου, Μύλος του Παππά, Λάρισα).

Γαστρονομικές δημιουργίες & cooking events από διακεκριμένους chefs

Παρουσιάσεις & γευστικές αφηγήσεις από καταξιωμένους ανθρώπους της γαστρονομίας

Ειδικές δράσεις για παιδιά

Παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πλαισιώσουν το φεστιβάλ.

Με πρωτοβουλίες όπως οι «Γεύσεις Ολύμπου Εκλεκτές», αναδεικνύεται η ταυτότητα και η δυναμική της περιοχής, συνδέοντας τη γαστρονομία με τον τουρισμό, την τοπική παραγωγή και τον πολιτισμό. Πρόκειται για μια γιορτή ανοιχτή σε όλους, που φιλοδοξεί να αποτελέσει θεσμό και σημείο αναφοράς για τα επόμενα χρόνια.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

________________________________________

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

📌 Πρόγραμμα Ημέρας

🕠 17:30 – 19:30

Για Παιδιά

Δημιουργικά παιχνίδια και πρώτες γαστρονομικές εμπειρίες για τους μικρούς μας φίλους

1.Εικονική Περιήγηση VR – Θέμα: Φαγητό

Τα παιδιά φορούν VR γυαλιά και κάνουν εικονική περιήγηση στον κόσμο του φαγητού.

Ηλικίες: 7+, Διάρκεια: 20 λεπτά

Ρομποτική – Κατασκευή Μέλισσας

Τα παιδιά προγραμματίζουν στα τάμπλετ για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία την κατασκευή της μέλισσας

Ηλικίες: 6+, Διάρκεια: 10 λεπτά ανά κύκλο.

Ζωγραφική & Επαυξημένη Πραγματικότητα

Τα μικρότερα παιδιά ζωγραφίζουν και, με εφαρμογές AR ( Quiver), «ζωντανεύουν» το σχέδιό τους σε 3D.

Ηλικία: 4-8

Μαγειρική για τα παιδιά από τα παιδιά

Οι Σεφ μαγειρεύουν για τα παιδιά , μαζί με τα παιδιά, διδάσκοντας την διατροφική αξία

________________________________________

🕡 18:30

Η τέχνη της παραδοσιακής πίτας

Ο Γυναικείος Συνεταιρισμός Γόννων μοιράζεται τα μυστικά του παραδοσιακού φύλλου — και μας κερνά μοναδικές γεύσεις

________________________________________

🕡 18:30 – 19:30 (Παράλληλα)

Εσπερίδα Παρουσίασης

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις και τα αποτελέσματα της διατοπικής συνεργασίας Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές II: Ελληνικός Γαστρονομικός Πολιτισμός.

Σύντομη παρουσίαση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER – Σεβαστή Μπασδέκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμμάτων – Συντονίστρια LEADER-ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων της διατοπικής συνεργασίας μέσα από το έργο «Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός»” -Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών – Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πανεπιστημίου Δυτικής Ατικής.

Παρουσίαση της Γαστρονομικής Κοινότητας Ολύμπου -Γιώργος Πίττας, Επιχειρηματίας, Συγγραφέας Ελληνικές γαστρονομικές κοινότητες

«Τεκμηριώνοντας ισχυρισμούς υγείας σε τοπικά προϊόντα», Περικλής Βαρδάκας (CSO FoodOxys)

«Καινοτομία και τεχνογνωσία στον αγροδιατροφικό τομέα», Μαρία Νεχαλιώτη (COO FoodOxys)

«Τι προσφέρει προστιθέμενη αξία στην Αγροδιατροφή στη σύνδεση με τον Τουρισμό και τον Τόπο» Λευτέρης Πλακίδας, Δημοσιογράφος Carpe Vinum

________________________________________

🕖 19:00 – 21:30

Οι σεφ δημιουργούν με τοπικά προϊόντα

Διακεκριμένοι σεφ μαγειρεύουν ζωντανά και μας προσκαλούν να γευτούμε τις «Γεύσεις Ολύμπου Εκλεκτές»

Ζήστε από κοντά τη μαγεία της δημιουργίας, με μοναδικές συνταγές που θα παρουσιάσουν διακεκριμένοι chefs:

Γιάννης Κακλής chef , Γενικό Γραμματέα της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος

Βασίλη Παναγούλης chef Μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος

Αστέριο Καψάλη, Chef στη Λέσχη Αξιωματικών Λάρισας, Μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος

Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιηθεί Cooking Event με live γευστικές δημιουργίες.

🕢 19:45 – 20:00

Εγκαίνια & Χαιρετισμοί

________________________________________

🕗 20:00 – 21:30

Παραδοσιακοί Ήχοι και Χοροί

Ζωντανή μουσική και χοροί της παράδοσης κλείνουν τη βραδιά

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

🕠 17:30 – 19:30

________________________________________

🕡 18:00

Γευστικές Μνήμες – Τα προψημένα ζυμαρικά του Πόντου

Από την Ένωση Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας, με την υπογραφή της Σοφίας Κέλογλου Κυριλλίδου.

________________________________________

🕖 18:30 – 21:30

Γαστρονομία & Γευσιγνωσία

Η δεύτερη ημέρα είναι αφιερωμένη στην τέχνη της γεύσης, με εκλεκτές παρουσίες που θα μας ταξιδέψουν στον κόσμο της γαστρονομίας:

Ελένη Ψυχούλη – Δημοσιογράφος Γεύσης

Ιωάννα Σταμούλου – Δημοσιογράφος Γεύσης

Ανακαλύψτε νέες εμπειρίες γεύσης και απολαύστε τις δημιουργίες τους μέσα από διαδραστικά Cooking Event και γευσιγνωσίες, όπου το κοινό έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο!

________________________________________

🕗 20:00 – 21:30

Παραδοσιακοί Ήχοι και Χοροί

Ζωντανή μουσική και χοροί της παράδοσης κλείνουν τη βραδιά

________________________________________

📌 Μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ενώνει τη γεύση, τον πολιτισμό και τη χαρά της συνάντησης!

Εκθεσιακά Περίπτερα

Στον χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργήσουν θεματικά περίπτερα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν και να γευτούν προϊόντα της περιοχής:

Παραδοσιακές Γεύσεις Ζύμης Γεύσεις Φάρμας Θησαυρός της Κυψέλης Δώρο Αμπελιού Αρώματα Φύσης Καρποί της Γης Διαλεχτοί Καρποί Γλυκιά Παράδοση



Στόχος της Εκδήλωσης

Η δράση «Γεύσεις Ολύμπου Εκλεκτές» έχει στόχο να αναδείξει τον γαστρονομικό πλούτο και την πολιτιστική ταυτότητα του Ολύμπου, προβάλλοντας παράλληλα τους τοπικούς παραγωγούς και τα εκλεκτά προϊόντα της περιοχής.

Μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ενώνει τη γεύση, τον πολιτισμό και τη χαρά της συνάντησης!

Ελάτε να γιορτάσουμε τη γαστρονομία του Ολύμπου… όπως δεν την έχετε ξαναζήσει!