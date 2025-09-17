Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην ΕΡΤ News, χαρακτήρισε «πολύ θετικό μήνυμα» την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, υπογραμμίζοντας ότι η παράταξη παραμένει σταθερή στις αρχές και τις αξίες που την καθιστούν τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της χώρας.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα που εξοργίζει ιδιαίτερα τους αγρότες, αλλά διαβεβαίωσε πως θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση. Αναγνώρισε ότι η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης δεν ήταν αυτή που έπρεπε, ωστόσο επανέλαβε τη δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «θα χυθεί άπλετο φως» και ότι θα ανακτηθούν τα χρήματα που δόθηκαν παρανόμως. Η Εξεταστική Επιτροπή, πρόσθεσε, θα συμβάλει ώστε να μπει οριστικό τέλος σε μια διαχρονική παθογένεια.

Ο κ. Σκρέκας σημείωσε ότι σε πολλούς τομείς έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη διαφάνεια και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων, ενώ αναφέρθηκε και στις επιτυχίες της ΕΛ.ΑΣ. στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Σχετικά με την οικονομία, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «κατάφερε να κινήσει το γρανάζι» και σήμερα η Ελλάδα αναπτύσσεται με ρυθμό τριπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όταν άλλες οικονομίες βρίσκονται σε ύφεση ή υιοθετούν μέτρα λιτότητας. Αυτό, όπως είπε, δίνει τη δυνατότητα να παράγονται πλεονάσματα που επιστρέφουν στοχευμένα στους πολίτες μέσα από αυξήσεις, φοροελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης της οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι «η πιο σοβαρή και υπεύθυνη κυβέρνηση των τελευταίων ετών» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι πολίτες, όταν έρθει η ώρα της κρίσης σε δύο χρόνια, θα της δώσουν εκ νέου ισχυρή εντολή για να συνεχίσει το έργο της.