Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων υπόσχεται μια μοναδική βραδιά το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου. Διοργανώνει την ετήσια χοροεσπερίδα στο «Story» στο 4ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Καλαμπάκας στις 10 το βράδυ.