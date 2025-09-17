Η ημέρα των Επισκεπτών Υγείας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Σεπτεμβρίου. Οι Επισκέπτες Υγείας αποτελούν βασικό κρίκο στο δίκτυο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς συλλέγουν και καταγράφουν δεδομένα σχετικά με την εμβολιαστική κατάσταση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Εντοπίζουν κενά και ανισότητες στην εμβολιαστική κάλυψη, ιδίως σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Συνεργάζονται με τις κοινότητες και τους τοπικούς φορείς, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες και τα εμπόδια. Σχεδιάζουν και υλοποιούν παρεμβάσεις υγείας που ενισχύουν την πρόληψη και την αποδοχή των εμβολιασμών.

Ενημερώνουν και συμβουλεύουν τις οικογένειες με βάση επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες. Ουσιαστικά, ο ρόλος τους δεν περιορίζεται στη συλλογή στοιχείων, αλλά εκτείνεται στη διαμόρφωση στρατηγικών δημόσιας υγείας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την πρόσβαση στους εμβολιασμούς. Τα εμβόλια αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης και έχουν αποδείξει την αξία τους στον έλεγχο και την εξάλειψη σοβαρών και θανατηφόρων μεταδοτικών νοσημάτων. Με την ευρεία εφαρμογή των προγραμμάτων εμβολιασμού, έχει καταστεί δυνατή η πρόληψη επιδημιών, η μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας, καθώς και η προστασία ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού μέσω της συλλογικής ανοσίας. Ο εμβολιασμός αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δημόσιας υγείας καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στη μακροημέρευση, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας το κόστος περίθαλψης και τις συνέπειες των νοσημάτων στην παραγωγικότητα.

Η Διοίκηση της 5ης ΥΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις σύγχρονες ανάγκες δημόσιας υγείας, συμβάλλει ενεργά στην επίτευξη των στόχων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων που προσεγγίζουν την ευρύτερη κοινότητα, με την ενεργό συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας των δομών της. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της πρόληψης, στην προαγωγή υγιών συνηθειών και στην εξασφάλιση ισότιμης και καθολικής υγειονομικής κάλυψης για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από κοινωνικές ή οικονομικές ανισότητες.