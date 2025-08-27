Η λειτουργία του 112 έχει αποδεδειγμένα σώσει ζωές δρομολογώντας την έγκαιρη εκκένωση περιοχών κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς ή μιας πλημμύρας. Ωστόσο, ειδικά για τις πλημμύρες, αν υπήρχε η δυνατότητα να γνωρίζει κανείς τη σταδιακή προσέγγιση του κινδύνου, θα μπορούσε να οργανώσει καλύτερα την απομάκρυνση και του ζωικού κεφαλαίου, ενδεχομένως και του εξοπλισμού που μπορεί να μεταφερθεί ή να προστατευθεί.

Ενα τέτοιο σύστημα προειδοποίησης πρόκειται να δημιουργήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος για τον Πηνειό και τους παραποτάμους του. Το σύστημα θα μπορεί με τη χρήση ψηφιακών προσομοιώσεων και μετεωρολογικών δεδομένων να εκτιμήσει τα επίπεδα κινδύνου κατά τη διάρκεια του φαινομένου και βέβαια να προειδοποιήσει εγκαίρως τις Αρχές και τους πολίτες.

Η δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες στη λεκάνη απορροής του Πηνειού προέκυψε ως αναγκαιότητα μετά τους θανάτους, τις πολύ υψηλές απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο και τις σοβαρές ζημιές σε υποδομές από τις κακοκαιρίες «Ιανός» το 2020 και «Daniel» το 2023. Γι’ αυτό και η δημιουργία του προβλέφθηκε στο σχέδιο διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας, που αναθεωρήθηκε μόλις τον περασμένο Μάιο. Tο υπουργείο Περιβάλλοντος έχει δώσει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος.

Οπως προκύπτει, το νέο σύστημα θα αφορά τόσο τον Πηνειό όσο και τους παραποτάμους του: τον Ενιπέα (132 χλμ.), τον Φαρσαλιώτη (38 χλμ.), τον Σοφαδίτη (56 χλμ.) και τον Καλέντζη (58 χλμ.). Προς τα δυτικά – νοτιοδυτικά τον Πάμισο (25 χλμ.) και τον Πορταϊκό (24 χλμ.) και στο βόρειο μέρος τον Ληθαίο (63 χλμ.), τον Νεοχωρίτη (27 χλμ.) και τον Τιταρήσιο (96 χλμ.) – συγκεκριμένα τις ζώνες που έχουν καθοριστεί γύρω από αυτά τα ποτάμια ως ζώνες με υψηλό κίνδυνο πλημμύρας, με περίοδο επαναφοράς 1.000 ετών.

Το «σύστημα πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών στον ποταμό Πηνειό» θα εγκατασταθεί στο cloud του υπουργείου Περιβάλλοντος. Συνδυάζοντας μοντέλα πρόγνωσης με πραγματικά μετεωρολογικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία από τους αυτόματους μετρητικούς σταθμούς των βροχοπτώσεων (ΕΜΥ), το σύστημα θα υπολογίζει παροχές, στάθμες και ταχύτητα ροής του νερού, ώστε να προειδοποιεί εγκαίρως για τις περιοχές που πρόκειται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Το σύστημα θα πρέπει να αναπτυχθεί σε ένα έτος, ενώ ο ανάδοχός του θα πρέπει να το διαχειρισθεί για ακόμη ένα έτος, εκπαιδεύοντας παράλληλα τους υπαλλήλους του Δημοσίου στη λειτουργία του.

