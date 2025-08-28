Στην κατάμεστη αίθουσα της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης, όπου πλήθος στελεχών της παράταξης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής και Βουλευτή Τρικάλων, Κώστα Σκρέκα, παρουσιάστηκε με ιδιαίτερη έμφαση η ουσιαστική αλλαγή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην πόλη. Ο ίδιος τόνισε, πως η δυναμική πρόοδος της Βόρειας Ελλάδας, ανοίγει νέους ορίζοντες για την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της, ενώ η Θεσσαλονίκη μετασχηματίζεται με τα σημαντικά έργα υποδομής που υλοποιούνται από την κυβέρνηση, στην Μητρόπολη της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο κ. Σκρέκας, υπογράμμισε τη σταθερή πορεία προόδου της χώρας, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «σκοπός μας δεν είναι να πείσουμε τους Έλληνες, αλλά να αποδείξουμε» με πράξεις και αποτελέσματα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι «η οικονομία κατάφερε να ενεργοποιηθεί επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας», ανακτώντας ρυθμούς ανάπτυξης και αυτοπεποίθηση, ενώ «πλέον υπάρχει ευνοϊκό κλίμα για την προσέλκυση άμεσων ξένων αλλά και εγχώριων επενδύσεων στη χώρα», γεγονός που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για όλους τους νέους και τις νέες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της ενεργούς συμμετοχής όλων των μελών της μεγαλύτερης παράταξης της χώρας, στη συλλογική προσπάθεια, υπογραμμίζοντας ότι «το κάθε μέλος πρέπει να μπορεί να συμμετέχει, να καταθέτει την πρότασή του και να ακούγεται. Η επικοινωνία με το κόμμα είναι άμεση και ζωντανή, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ζωντανό κοινωνικό κύτταρο και δύναμη ενότητας για όλους τους Έλληνες».

Τέλος, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι η κινητοποίηση του κόμματος ενόψει της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δεν περιορίζεται στην οργανωτική διάσταση, αλλά επεκτείνεται στη διάχυση του μηνύματος σε κάθε γειτονιά, σε κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, κάνοντας σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται δίπλα σε κάθε πολίτη.