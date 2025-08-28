Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης του πλακόστρωτου στην κεντρική πλατεία της Κρανιάς, ένα έργο που αναβαθμίζει αισθητικά και λειτουργικά τον πυρήνα του χωριού, βελτιώνοντας την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση νέων, πιστοποιημένων οργάνων στην παιδική χαρά στα Δολιανά, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ευχάριστου χώρου ψυχαγωγίας για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις που αναδείχθηκαν από τους ίδιους τους κατοίκους κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου στο χωριό και οι οποίες άμεσα εντάχθηκαν στον σχεδιασμό και υλοποιούνται με ταχύτητα και συνέπεια. Η Δημοτική Αρχή αποδεικνύει έμπρακτα ότι ακούει, σχεδιάζει, υλοποιεί, δίνοντας προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.