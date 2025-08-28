Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον Βόλο η είδηση του θανάτου του Νίκου Τσίλογλου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 39 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Ο Νίκος Τσίλογλου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τετάρτης. Εντός των ημερών επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όμως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να βγει νικητής από την σκληρή αυτή δοκιμασία.

Ο εκλιπών ήταν παντρεμένος και εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα, ενώ όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο. Η απώλειά του βυθίζει στο πένθος τη σύζυγό του, τους συγγενείς, αλλά και τους πολλούς φίλους που είχε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια.