Καμία μόνη. Καμία άλλη δολοφονημένη. Μαριόλα πάντα παρούσα». Με αυτό το συγκλονιστικό μήνυμα, γραμμένο με μαύρη και κόκκινη μπογιά, άγνωστοι θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη της 36χρονης Μαριόλας, η οποία δολοφονήθηκε την περασμένη Παρασκευή από τον σύζυγό της στον Βόλο.
Το σύνθημα εμφανίστηκε στον τοίχο δίπλα από την είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Κωνσταντά, εκεί όπου εκτυλίχθηκε το αποτρόπαιο έγκλημα που συγκλόνισε την πόλη και ολόκληρη τη χώρα. Το σημείο έχει μετατραπεί σε ένα άτυπο μνημείο μνήμης, καθώς πολίτες αφήνουν λουλούδια και ανάβουν κεριά για να αποτίσουν φόρο τιμής στη γυναίκα που έφυγε τόσο άδικα.
Κάτω από το μπαλκόνι του διαμερίσματος που νοίκιαζε η οικογένεια, η εικόνα είναι σήμερα σιωπηλά φορτισμένη. Εκεί ζουν πλέον τα τέσσερα παιδιά της 36χρονης μαζί με τη θεία τους, προσπαθώντας να σταθούν όρθια μέσα στη δίνη της τραγωδίας.
Το σύνθημα στον τοίχο δεν είναι μόνο φόρος τιμής στη Μαριόλα, αλλά και κραυγή αγωνίας για όλες τις γυναίκες που βιώνουν κακοποίηση, ένα μήνυμα αντίστασης απέναντι στη βία που συνεχίζει να αφαιρεί ζωές.
ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ:
Ο κατηγορούμενος, μετά την απολογία του στον ανακριτή, μεταφέρθηκε στη Γ’ πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος, όπου κρατούνται περίπου 200 άτομα σε δύο μεγάλους θαλάμους. Ωστόσο, οι συγκρατούμενοί του αρνήθηκαν να τον δεχθούν, με αποτέλεσμα οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι να τον οδηγήσουν σε θάλαμο οκτώ κρατουμένων.
Παρά την τοποθέτησή του εκεί, ο 39χρονος βρίσκεται ουσιαστικά σε καθεστώς απομόνωσης, καθώς κανείς από τους συγκρατούμενούς του δεν του απευθύνει τον λόγο, ενώ ούτε ο ίδιος έχει επιχειρήσει να μιλήσει ή να ζητήσει κάτι. Σύμφωνα με πηγές, η ατμόσφαιρα γύρω του παραμένει ιδιαίτερα ψυχρή και αποστασιοποιημένη.
Αφήστε μια απάντηση