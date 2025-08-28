Καμία μόνη. Καμία άλλη δολοφονημένη. Μαριόλα πάντα παρούσα». Με αυτό το συγκλονιστικό μήνυμα, γραμμένο με μαύρη και κόκκινη μπογιά, άγνωστοι θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη της 36χρονης Μαριόλας, η οποία δολοφονήθηκε την περασμένη Παρασκευή από τον σύζυγό της στον Βόλο.

Το σύνθημα εμφανίστηκε στον τοίχο δίπλα από την είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Κωνσταντά, εκεί όπου εκτυλίχθηκε το αποτρόπαιο έγκλημα που συγκλόνισε την πόλη και ολόκληρη τη χώρα. Το σημείο έχει μετατραπεί σε ένα άτυπο μνημείο μνήμης, καθώς πολίτες αφήνουν λουλούδια και ανάβουν κεριά για να αποτίσουν φόρο τιμής στη γυναίκα που έφυγε τόσο άδικα.

Κάτω από το μπαλκόνι του διαμερίσματος που νοίκιαζε η οικογένεια, η εικόνα είναι σήμερα σιωπηλά φορτισμένη. Εκεί ζουν πλέον τα τέσσερα παιδιά της 36χρονης μαζί με τη θεία τους, προσπαθώντας να σταθούν όρθια μέσα στη δίνη της τραγωδίας.