Η ομάδα μας προετοιμάζεται για τις επίσημες υποχρεώσεις στο Κύπελλο Ελλάδος και την Elite League, δίνοντας τρία δυνατά φιλικά παιχνίδια:

30/8 | με τον Άρη (Θεσσαλονίκη)

2/9 | με τον ΑΟ Μυκόνου (Καρπενήσι)

9/9 | με τους Vikos Falcons Ιωαννίνων (Ιωάννινα)

Η σεζόν ξεκινά με ενέργεια και πάθος – με φετινό στόχο να χτίσουμε μια δυνατή ομάδα και σύντομα να φέρουμε τα Τρίκαλα ξανά εκεί που ανήκουν!

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες ενημερώσεις και backstage υλικό από τις προετοιμασίες της ομάδας!

Επόμενα φιλικά παιχνίδια θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες!