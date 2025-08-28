Ο Στέλιος είναι ένας ερημίτης του Κισσάβου εδώ και 20 χρόνια. Όταν ήταν νεότερος ένιωθε ότι η ζωή του δεν είχε κατεύθυνση και δεν καταλάβαινε πλήρως το πραγματικό νόημα της ύπαρξής του.

Αποφάσισε να ψάξει για κάτι που θα έδινε νόημα στη ζωή του. Τότε ανακάλυψε την ομορφιά και τη γαλήνη της φύσης.

Είδε πόσο μικροί είναι οι άνθρωποι σε σύγκριση με τον κόσμο και πόσο σημαντικό είναι να σεβόμαστε και να φροντίζουμε το περιβάλλον μας.

Τις περισσότερες φορές πρωί, ξυπνά από τον ήχο των πουλιών και τον ήλιο που ανατέλλει πάνω από το βουνό.

Περπατάει στα μονοπάτια του βουνού και ανακαλύπτει νέα μέρη και κρυφά μονοπάτια.

Η ζωή του είναι απλή και αυτάρκης.

Δεν χρειάζεται πολλά για να είναι χαρούμενος και ικανοποιημένος.

Εκτιμά τη μοναξιά και τη γαλήνη της φύσης.

Έχει μάθει να εκτιμά τα απλά πράγματα στη ζωή και είναι ευγνώμων για την ομορφιά γύρω του.

ΠΗΓΗ: pezoporontas.com