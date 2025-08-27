Ξεκινούν, την Δευτέρα 01/09/2025, οι προπονήσεις για όλα τα τμήματα του συλλόγου.

Καθημερινά από 15:00 έως 22:00 στα προπονητήρια του συλλόγου στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων.

Λειτουργούν τμήματα μικτά (αγόρια – κορίτσια):

ελληνορωμαϊκής πάλης

Νηπίων

Δημοτικού

Γυμνασίου

Λυκείου

Ενηλίκων «energy wrestling»

Γυμναστική με έμφαση στην ενόργανη γυμναστική

Νηπίων

Δημοτικού

Γυμνασίου

Για περισσότερες πληροφορίες (πρόγραμμα, κτλ) μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Κων/να Πλαβού, τηλ.: 6970656792

www.apstrikala.gr

https://www.facebook.com/APSTRIKALA/