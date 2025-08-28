Συνέντευξη στο ERΤ News και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, έδωσε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα είναι στοχευμένα και εφαρμόσιμα, δήλωσε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

Και το ερώτημα, κύριε Γραμματέα, είναι αν τελικά αυτά τα μέτρα θα ακουμπήσουν τη μεσαία τάξη. Νομίζω αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αν θα δουν οι πολίτες άμεσα μία βελτίωση στην τσέπη τους με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν.

Προφανώς πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή και να περιμένουμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα ανακοινώσει το επόμενο Σάββατο, στην κεντρική του ομιλία στο Βελλίδειο, τα μέτρα τα οποία θα ισχύσουν από την επόμενη μέρα.

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει καταρχάς να είναι μέτρα που πραγματικά θα αποδείξουν στους πολίτες ότι μπορούν να πιάσουν τόπο και να βοηθήσουν τα νοικοκυριά στην καθημερινότητά τους. Επίσης, να είναι μέτρα που θα δίνουν την ελπίδα ότι έρχονται καλύτερες μέρες και ότι η προοπτική της οικονομίας έχει αντίκρισμα στο πορτοφόλι κάθε νοικοκυριού. Και βεβαίως, πάνω απ’ όλα, να είναι μέτρα που θα δείξουν πως η στρατηγική που εφαρμόζουμε σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής μπορεί να δώσει μία μόνιμη διέξοδο και ελπίδα στις νέες γενιές, για μια καλύτερη ζωή.

Ωστόσο, κύριε Σκρέκα, η αντιπολίτευση λέει ότι εφόσον υπάρχει υπερπλεόνασμα, δηλαδή έσοδα περισσότερα από τα προϋπολογισμένα, γιατί να μη δοθεί η 13η και η 14η σύνταξη και αντίστοιχα ο 13ος και 14ος μισθός; Γιατί αποκλείετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο;

Η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα.

Να είστε σίγουρη ότι θα εξαντληθούν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ώστε να στηριχθεί η μεσαία τάξη, η οποία έχει σηκώσει στις πλάτες της την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Πρέπει να ξέρουμε ότι τα πλεονάσματα αυτά είναι συγκεκριμένα και προέρχονται από την υπεραπόδοση της οικονομίας, κυρίως από την αύξηση των εσόδων, από τον τουρισμό, από τις άμεσες ξένες επενδύσεις, από την αύξηση των εγχώριων επενδύσεων και από την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Να μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια 500.000 Έλληνες βρήκαν εργασία, όταν το 2019 αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν εργάζονταν, αλλά πιθανόν λάμβαναν και κάποιο επίδομα από τον ΟΑΕΔ.

Άρα, μεγαλώνοντας την «πίτα», φέρνουμε περισσότερα έσοδα, τα οποία στη συνέχεια επιστρέφουν στοχευμένα στους πολίτες. Στο τέλος της ημέρας το υπερπλεόνασμα θα είναι μηδενικό, γιατί όποιο κι αν είναι, θα επιστρέψει στοχευμένα στηρίζοντας τη μεσαία τάξη.

Στον αντίποδα, υπάρχει και μια άλλη κριτική που λέει ότι στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει ένα γενναίο πακέτο μέτρων, ως αντίβαρο στη φθορά της Νέας Δημοκρατίας λόγω των δυσκολιών, αλλά και λόγω της φθοράς που υφίσταται κάθε κυβέρνηση στον έκτο χρόνο.

Να το διευκρινίσω: τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα ανακοινωθούν πρώτον επειδή πετύχαμε η οικονομία να έχει περισσότερα έσοδα και δεύτερον επειδή τα νοικοκυριά έχουν ανάγκη να δουν το εισόδημά τους να αυξάνεται, ώστε να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτός είναι ο αποκλειστικός και μοναδικός λόγος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα μέτρα στη Θεσσαλονίκη. Και είναι μέτρα που θα εφαρμοστούν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη ανακοινώθηκαν μέτρα που αποδείχθηκαν ψεύτικα λόγια. Μιλάω βεβαίως για τα μέτρα που είχε ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το 2014, τα οποία ποτέ δεν υλοποιήθηκαν και αποτέλεσαν πολιτική ταφόπλακα για την πορεία του.

Εμείς ανακοινώνουμε μέτρα που θα εφαρμοστούν.

Όσον αφορά τον κ. Τσίπρα, βλέπουμε τελευταία μια φημολογία ότι μπορεί να δημιουργήσει νέο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν ανησυχεί. Η δουλειά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να βελτιώσει τη ζωή των Ελλήνων. Προφανώς παρακολουθούμε τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να δίνουμε λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Δεν προσπαθούμε να πείσουμε με πρόσκαιρα δημοσκοπικά παιχνίδια. Η δουλειά μας είναι να αποδείξουμε ότι εφαρμόζοντας μια συνετή αλλά θαρραλέα μεταρρυθμιστική οικονομική πολιτική, οι Έλληνες μπορούν να έχουν καλύτερες μέρες. Αυτό είναι που απασχολεί σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.

Αν τα μέτρα που εφαρμόσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια είχαν εφαρμοστεί πέντε χρόνια νωρίτερα, θα είχαμε σήμερα μια διαφορετική Ελλάδα. Έχουμε ακόμη δύο χρόνια διακυβέρνησης μπροστά μας, με ευκαιρίες αλλά και λάθη που πρέπει να διορθωθούν, και κυρίως με πολλά έργα που έχουν δρομολογηθεί: στις κρίσιμες υποδομές, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επίλυση διαχρονικών προβλημάτων. Όλα αυτά βάζουν την οικονομία σε μια νέα ενάρετη πορεία που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.