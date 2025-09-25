Ποια η σχέση υγείας και μουσικής; Υπάρχουν επιστημονικά ευρήματα για αυτό; Μπορούμε να γυμναστούμε με το χορό αλλά και να βοηθηθούμε σε παθήσεις όπως το Parkinson; Απαντήσεις σε αυτά και σε άλλα ζητήματα που αφορούν στη σχέση Υγείας, Μουσικής και Χορού θα δοθούν από τους/τις ομιλητές/τριες της ημερίδας με τίτλο «Η Σχέση της Μουσικής & του Χορού με την Ποιότητα Ζωής & την Υγεία». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης», τις ώρες 19:00 – 21:00.

Η ημερίδα απευθύνεται σε γιατρούς, καθηγητές φυσικής αγωγής, φοιτητές ΤΕΦΑΑ, ψυχολόγους, καρδιολόγους, νευρολόγους, σε ανθρώπους μέσης και τρίτης ηλικίας και τους φροντιστές τους και σίγουρα απευθύνεται σε όσους αγαπούν τη μουσική και το χορό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

19:00 -20.15 Ομιλίες

Αθανασίου-Γιαγιάκου Μαρία: Ιατρός Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων

Μια αδρή προσέγγιση στη σπουδαιότητα της άσκησης και του χορού στην υγεία.

Δρίτσας Αθανάσιος MD, FESC: Καρδιολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Συνθέτης και Συγγραφέας

Η επίδραση της Μουσικής στην Ποιότητα Ζωής & στην Υγεία

Καρποδίνη Κλαίρη: Διδάσκουσα στο πρόγραμμα της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού (Λονδίνο) Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Μουσική & ο Χορός στη χώρα του Parkinson

Δραγανίδης Δημήτριος: Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός ως εναλλακτική μέθοδος προπόνησης

Μπουγιέση Μαρία PhD: Καθηγήτρια ελληνικού χορού για προαγωγή Υγείας & Ποιότητας Ζωής

Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός μέσο προαγωγής Υγείας & Ποιότητας Ζωής

20:15 – 21.00

Συμμετέχουν τα χορευτικά:

– Κέντρο Πολιτισμού & Λαογραφίας «ΦΑΛΩΡΕΙΑ» – Σύλλογος Φωτάδας Υπεύθυνη Διδασκαλίας, Καθηγήτρια Φ.Α.: Γρηγορίου Ευαγγελία

– Σύλλογος Σαρακατσαναίων Τρικάλων «Τα Κονάκια»

Υπεύθυνος Διδασκαλίας, Πτυχιούχος Φ.Α., MCs: Κώτης Ιωάννης

– «ΤΡΙΚΚΗ» Κέντρο Χορού Τρικάλων

Υπεύθυνος Διδασκαλίας, Καθηγητής Φ.Α.: Γαλάνης Βασίλειος

Η ημερίδα πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Τρικκαίων, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων «Ο Ασκληπιός» και του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είσοδος ελεύθερη.