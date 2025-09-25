Για 12η συνεχή χρονιά η Δημοτική Χορωδία Τρικάλων σε συνεργασία με την Καλλιτεχνική Επιτροπή του Μύλου των Ξωτικών, διοργανώνουν πανελλήνια συνάντηση χορωδιών στον μύλο των Ξωτικών.Φέτος διεξάγονται:

– η 12η Χριστουγεννιάτικη Συνάντηση Χορωδιών

– η 11η Πανελλήνια Συνάντηση Χορωδιών και για πρώτη φορά

– η 1η Πανελλήνια Συνάντηση Παιδικών – Εφηβικών & Σχολικών Χορωδιών.

Οι συναντήσεις των χορωδών από όλη τη χώρα θα πραγματοποιηθούν από τις 12 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2025, στον Μύλο των Ξωτικών, στα Τρίκαλα.

Πρόκειται για ένα χορωδιακό κάλεσμα μουσικών συνόλων από όλη την Ελλάδα, διαφορετικού ύφους και κατηγορίας στη μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Ελλάδας!

Για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι/ες συμπληρώνουν την παρακάτω αίτηση συμμετοχής.

https://forms.gle/dNGSRANq3aVYhVBX8

Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων μουσικά, στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων!