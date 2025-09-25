Στο πλαίσιο του διαπιστευμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA1 το Πρότυπο – ΕΠΑΛ Τρικάλων οργάνωσε ροή κινητικότητας εκπαιδευτικού προσωπικού στο Όσλο, διάρκειας μιας εβδομάδας (13 έως 19 Ιουλίου 2025).

Το επιμορφωτικό σεμινάριο είχε τίτλο “Digital Resources for Teachers” και διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Eruditus School στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων στην ενσωμάτωση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία τους. Μέσα από πρακτικές παρουσιάσεις, ομαδικές συζητήσεις και αξιολόγηση εφαρμογών, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ψηφιακές πλατφόρμες, διαδικτυακά παιχνίδια, αλλά και τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. Το πρόγραμμα έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια ψηφιακής ασφάλειας και υπεύθυνης διαδικτυακής συμπεριφοράς, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τους μαθητές τους.

Η παρακολούθηση του προγράμματος πρόσφερε σημαντικά οφέλη τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στα σχολεία τους. Οι διδάσκοντες απέκτησαν γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αξιοποιούν δημιουργικά την τεχνολογία, καθιστώντας τη διδασκαλία πιο διαδραστική και ελκυστική. Παράλληλα, η εξοικείωση με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις ηθικές της διαστάσεις ενισχύει την παιδαγωγική τους επάρκεια, ενώ η εκπαίδευση σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας τους εξοπλίζει για να προστατεύουν και να κατευθύνουν υπεύθυνα τους μαθητές τους. Έτσι, τα σχολεία ενδυναμώνονται με εκπαιδευτικούς ικανούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και να καλλιεργήσουν στους μαθητές δεξιότητες απαραίτητες για το μέλλον.

Στη ροή κινητικότητας συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: Αβδελίδου Ελένη, Κόκκοβα Ελένη και Ξυπτερά Σοφία. Το σεμινάριο παρακολούθησαν επίσης εκπαιδευτικοί από την Ιταλία, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία και την Ρουμανία.

Η ροή κινητικότητας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου με κωδικό αριθμό 2024-1-EL01-KA121-VET-000219422 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.