Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξεκίνησε περίπου στις 2:30 το μεσημέρι της Πέμπτης (25/09) στο όρος Σούρλα, ανατολικά της πόλης των Φαρσάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ifarsala.gr, oι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Στην μάχη της κατάσβεσης έχουν μπει και εναέρια μέσα που επιχειρούν στο σημείο. Στο σημείο πνέουν άνεμοι 4 Μποφόρ (Ανατολικός) με κατεύθυνση προς την πόλη. Από την αστυνομία έχει γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ε.Ο. Φαρσάλων – Βόλου μέσω Βαμβακούς Φαρσάλων.

Δείτε βίντεο