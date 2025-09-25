Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος πίεζε επίμονα την πρώην σύντροφό του να επανασυνδεθούν. Εκείνη αρνήθηκε και τότε εκείνος την έβρισε, απείλησε ότι «θα γίνει χαμός» και ότι θα τη χτυπήσει αν δεν τον ακολουθήσει, ενώ την άρπαξε βίαια από το χέρι. Η γυναίκα, σοκαρισμένη, αναγκάστηκε να ζητήσει από υπάλληλο της καφετέριας να καλέσει ταξί για να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Προηγούμενες καταγγελίες και φιλοξενία σε δομή

Η παθούσα είχε καταθέσει στο παρελθόν δύο μηνύσεις σε βάρος του 35χρονου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Σήμερα φιλοξενείται σε δομή κακοποιημένων γυναικών, προσπαθώντας να προστατεύσει τόσο τον εαυτό της όσο και το ανήλικο παιδί της.

Η ερήμην καταδίκη

Ούτε ο κατηγορούμενος ούτε η καταγγέλλουσα παρέστησαν στη δικαστική αίθουσα. Το Δικαστήριο, ωστόσο, προχώρησε στην εκδίκαση της υπόθεσης και κατέληξε στην ερήμην καταδίκη του 35χρονου σε φυλάκιση 18 μηνών.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας που απασχολούν ολοένα και περισσότερο τη Δικαιοσύνη, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αυστηρότερη πρόληψη και ουσιαστική στήριξη των θυμάτων.

ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, The Newspaper