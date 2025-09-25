Τον πολυαγαπημένο μας γιό, ανεψιό, θείο και εξάδελφο
ΣΤΕΛΙΟ ΚΩΝ. ΤΡΙΖΩΝΗ
ΕΤΩΝ 46
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 26 – 9 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΜΗΤΕΡΑ Γεωργία Τριζώνη
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων, την Παρασκευή 26 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή.
2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .
3) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .
Αφήστε μια απάντηση