Μπορεί το καλοκαίρι να οδεύει προς το τέλος του, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο και για τα καλλιτεχνικά – ψυχαγωγικά δρώμενα της πόλης, τα οποία κορυφώνονται. Με άλλα λόγια είναι ουκ ολίγες οι επιλογές για τους Λαρισαίους πολίτες για τον εναπομείναντα Αύγουστο, αλλά και κατά την διάρκεια ολόκληρου του Σεπτέμβρη. Επιλογές για όλα τα γούστα, από έντεχνο τραγούδι, σε λαϊκό και ραπ, από θεατρική κωμωδία, σε αρχαία τραγωδία και… stand up comedy!

Αν μη τι άλλο οι καλλιτέχνες που αναμένεται να επισκεπτούν την πόλη… μόνο απαρατήρητοι δεν περνούν, καθώς αρκετά από αυτά τα ονόματα αποτελούν τα κορυφαία στο είδος τους. Είτε επρόκειτο για την πιο “φρέσκια” Ελληνίδα σταρ, Μαρίνα Σάττι, είτε για το διαχρονικό ζευγάρι των Καίτη Γαρμπή – Διονύση Σχοινά. Σίγουρα οι Αλέξανδρος Τσουβέλας και Σπήλιος Φλώρος, αναμένεται να προκαλέσουν άφθονο γέλιο μέσω των αυτοσχέδιων αστείων τους, ενώ ο «Μαγικός Αυλός» της Κάρμεν Ρουγγέρη και ο θρυλικός «Φιλοκτήτης» του Σοφοκλή, προσφέρουν επιλογές στο θέατρο για μικρούς και μεγάλους.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Αυγούστου και του Σεπτέμβρη

Συναυλίες:

Θοδωρής Φέρρης – Κηποθέατρο Αλκαζάρ (28/08)

Μαρίνα Σάττι – Κηποθέατρο Αλκαζάρ (04/09)

«Ο Λαϊκός Θεοδωράκης», ερμηνεία Α. Τσιωνά & Α. Βισβίκη – Κηποθέατρο Αλκαζάρ (11/09)

Μίλτος Πασχαλίδης – Μύλος του Παππά (16/09)

Νίκος Πορτοκάλογλου και Γιάννης Κότσιρας – Μύλος του Παππά (19/09)

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς – Κηποθέατρο Αλκαζάρ (22/09)

Wang – Κηποθέατρο Αλκαζάρ (27/09)

Ashes of Are – Circus Entertainment Hub (28/09)

Φεστιβάλ:

Φεστιβάλ Βρύσης Τυρνάβου – Βρύση Τυρνάβου (28/08 – 31/08)

LA Comic Festival – Μύλος του Παππά (05/09 – 07/09)

Θέατρο:

«Το καπλάνι της Βιτρίνας» – Κηποθέατρο Αλκαζάρ (25/08)

«Μία άλλη Θήβα» – Κηποθέατρο Αλκαζάρ (28/08)

«Ο παππούς έχει πίεση» – Κηποθέατρο Αλκαζάρ (30/08)

«Μότσαρτ, ο μαγικός αυλός» – Κηποθέατρο Αλκαζάρ (31/08)

«Φιλοκτήτης» του Σοφοκλή – Κηποθέατρο Αλκαζάρ (02/09)

«Το γκρούφαλο» – Κηποθέατρο Αλκαζάρ (07/09)

«Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» – Κηποθέατρο Αλκαζάρ (10/09)

Stand up comedy:

Σπήλιος Φλώρος – Κηποθέατρο Αλκαζάρ (06/09)

Αλέξανδρος Τσουβέλας – Κηποθέατρο Αλκαζάρ (14/09)

Αντώνης Νιανιάς, onlarissa.gr