Αμέσως μετά, πήρε στην αγκαλιά το παιδί της και το μετέφερε σε παρακείμενο ιατρείο παιδιάτρου για τις πρώτες εξετάσεις. Στη συνέχεια, για μεγαλύτερη ασφάλεια, μετέβησαν σε διαγνωστικό κέντρο όπου το κοριτσάκι υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία άνω κοιλίας. Ευτυχώς, τα αποτελέσματα ήταν καθαρά και μητέρα και κόρη επέστρεψαν με ανακούφιση στο σπίτι τους.

Το περιστατικό επαναφέρει στην επικαιρότητα το ζήτημα της ασφάλειας στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, όπου τους τελευταίους μήνες έχουν κάνει την εμφάνισή τους αρκετά τηλεκατευθυνόμενα ή ηλεκτροκίνητα οχήματα–παιχνίδια. Η σημαντική διαφορά ηλικίας μεταξύ των παιδιών που παίζουν στον ίδιο χώρο αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων, κάτι που καθιστά απαραίτητη την αυστηρότερη επίβλεψη από τους γονείς αλλά και την προσοχή όλων όσοι κινούνται στο κέντρο της πόλης.