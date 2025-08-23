Σε ηλικία 50 ετών έφυγε από τη ζωή Αποστόλης Παπαζαφείρης.
Κηδεύεται το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 και ώρα 18:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Πρίνους Τρικάλων.
Αφήνει πίσω του την μητέρα του Πρεσβυτέρα Μαρίνα Παπαζαφείρη, τα αδέλφια του Αθανάσιο Παπαζαφείρη, Αρετή Παναγιώτου, Μαρία Παπαζαφείρη , Ευθύμη Γκιζλή, τα ανίψια και λοιπούς συγγενείς.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 23/8/2025 και ώρα 18:00 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο προαύλιο του Ιερού Ναού.
Τα της τελετής επιμελείται το γραφείο τελετών << Άρχων Μιχαήλ >> (Όθωνος 24-τηλ. 2431073200).
