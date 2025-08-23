Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΟΤΕ
ΕΤΩΝ 87
Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 24 – 8 – 2025 και ώρα 6.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κυριακή Μαργαρίτη.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Στάμη Μαργαρίτη – Καρακουλάκη, Μαριέττα Μαργαρίτη.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γιώργος και Ελένη, Ειρήνη και Θοδωρής, Μαρία, Θανάσης, Κυριακή.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεώργιος και Ευαγγελία Μαργαρίτη, Αναστασία Μαργαρίτη.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων , την Κυριακή 24-8-2025 και ώρα 6.00 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
Αφήστε μια απάντηση