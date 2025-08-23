Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΟΤΕ

ΕΤΩΝ 87

Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 24 – 8 – 2025 και ώρα 6.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κυριακή Μαργαρίτη.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Στάμη Μαργαρίτη – Καρακουλάκη, Μαριέττα Μαργαρίτη.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γιώργος και Ελένη, Ειρήνη και Θοδωρής, Μαρία, Θανάσης, Κυριακή.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεώργιος και Ευαγγελία Μαργαρίτη, Αναστασία Μαργαρίτη.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων , την Κυριακή 24-8-2025 και ώρα 6.00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».