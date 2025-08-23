Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Πόρτας Παναγιάς στην Πύλη, στην Μνήμη της «Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου» ‘’ΤΑ ΕΝΝΙΑΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ’’, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Τρίκκης-Γαρδικίου και Πύλης κ. κ. Χρυσοστόμου συνεπικουρούμενος από τον Ηγούμενο Σύρου π. Αθανάσιο, παρουσία αρκετών πιστών.

Τον Εσπερινό παρακολούθησε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας, η Βουλευτής κ. Κατερίνα Παπακώστα (πρώην Υφυπουργός), ο Π.Σ. κ. Ντίνος Μπάρδας, οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών κ. Αθανάσιος Κωστάκης, Συντονισμού Έργων κ. Παναγιώτης Τσόλας, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού κ. Βασιλική Παλλαντζά, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής και Διοικητής του ΑΤ. Πύλης κ. Χρήστος Παπαδογιάννης, ο Δ/ντής του Κ.Υ. Πύλης κ. Ιωάννης Κουτσονάσιος, η δημοτική Σύμβουλος κ. Έφη Μπλαντζώνη και ο Προϊστάμενος του Π.Κ. Πύλης κ. Γεώργιος Καραχάλιος.