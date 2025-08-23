Σε δύο περιπτώσεις κλήθηκε να επιχειρήσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας ξημερώματα αλλά και νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου καπνός ξύπνησε τους ενοίκους οικοδομής επί της Ταγματάρχου Βελισσαρίου, με τους άνδρες της Πυροσβεστικής να επεμβαίνουν και να σβήνουν γρήγορα τη φωτιά που είχε ξεσπάσει σε διαμέρισμα, προκαλώντας και υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου η Πυροσβεστική κλήθηκε από περιοίκους που ανησύχησαν, εκτιμώντας ότι υπάρχει καπνός στην ίδια οικοδομή, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε συμβάν και δε χρειάστηκε η επέμβασή της.

Δείτε βίντεο από την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής:

ΠΗΓΗ: newsrooom onlarissa.gr