Ράγισαν καρδιές από την ανάρτηση της κόρης της 36χρονης Μαριόλας, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στον Βόλο χθες νωρίς το μεσημέρι. Με λίγες λέξεις, το νεαρό κορίτσι αποτύπωσε τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας και την αγάπη της για τη μητέρα που έφυγε τόσο άδικα.

«Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά, αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ εγώ, ο Ντίνος, η μέλισσα και η Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε στο μήνυμά της, προκαλώντας συγκίνηση και θλίψη σε όσους το διάβασαν.

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα αντικείμενο συγκινητικών σχολίων από φίλους και γνωστούς της οικογένειας, που σπεύδουν να συμπαρασταθούν στα παιδιά της άτυχης γυναίκας. Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στον Βόλο συνεχίζει να σκορπά πόνο, με τα λόγια της κόρης να αποτελούν την πιο ηχηρή υπενθύμιση της ανείπωτης απώλειας.