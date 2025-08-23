Τέλος στο ανθρωποκυνηγητό που βρισκόταν σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Πέμπτης έδωσαν οι αστυνομικές αρχές του Βόλου, καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου -όπως πρώτο μετέδωσε το ΤΗΕ NEWSPAPER- εντόπισαν τον 40χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στην οδό Κωνσταντά.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του THE NEWSPAPER, ο άνδρας βρέθηκε να κρύβεται σε ένα οικόπεδο επί της οδού Ευριπίδου με Κουντουριώτου, σε σημείο όπου πρόκειται να ανεγερθεί οικοδομή. Το σημείο εντοπισμού του βρίσκεται σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από το διαμέρισμα όπου σημειώθηκε το άγριο έγκλημα που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου είχαν αναπτύξει εκτεταμένα μπλόκα και ελέγχους σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα, αξιοποιώντας πληροφορίες και μαρτυρίες κατοίκων. Ο δράστης φέρεται να κρυβόταν στο οικόπεδο για αρκετές ώρες, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του και τον οδήγησε στο Αστυνομικό Μέγαρο Βόλου, ενώ η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.