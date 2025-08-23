Yπέκυψε 73χρονη στη ΜΕΘ μετά από αδήλωτο τροχαίο

Τις συνθήκες θανάτου μιας 73χρονης γυναίκας ερευνούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, προσπαθώντας να ξετυλίξουν το κουβάρι μιας υπόθεσης που αφορά στον τραυματισμό μιας γυναίκας, η οποία εκτιμάται πως παρασύρθηκε από ΙΧ, σε ένα τροχαίο που δεν αναφέρθηκε επίσημα στην ΕΛ.ΑΣ. και τελικά προσέλαβε άλλες διαστάσεις όταν η 73χρονη μετά από πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ, υπέκυψε στα τραύματά της.

Η υπόθεση έγινε γνωστή στις 11 Αυγούστου 2025 και όταν το Τμήμα Τροχαίας ενημερώθηκε από τη ΜΕΘ του ΓΝΛ ότι η 73χρονη υπέκυψε στα τραύματά της μετά από περίπου 40 ημέρες νοσηλείας.

Με δεδομένη την αναφορά του θανάτου 73χρονης στην ΕΛ.ΑΣ., το Τμήμα Τροχαίας ενημέρωσε την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Λάρισας για το σχηματισμό δικογραφίας, ενώ παραγγέλθηκε έκθεση στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, όπως επίσης ορίσθηκε και πραγματογνώμονας.

ΠΗΓΗ: Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)