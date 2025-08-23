Σοκ προκαλούν τα λόγια του 40χρονου δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο, αμέσως μετά τη σύλληψή του από αστυνομικούς το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Κουντουριώτου, μόλις 200 μέτρα από το σπίτι όπου έλαβε χώρα το άγριο έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του THE NEWSPAPER, ο άνδρας, εμφανώς εξαντλημένος μετά από 29 ώρες στην κρυψώνα του, μόλις του πέρασαν χειροπέδες, απευθύνθηκε στους αστυνομικούς λέγοντας:

«Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε – Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Οι κυνικές αυτές δηλώσεις του δράστη έχουν προκαλέσει αποτροπιασμό, καθώς επιβεβαιώνουν την ψυχρότητα με την οποία παραδέχθηκε την πράξη του, επιμένοντας ότι δεν αισθάνεται καμία τύψη για τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του φονικού εργαλείου ψησίματος που φέρεται να πήρε μαζί του ο δράστης φεύγοντας από την οδό Κωνσταντά, ενώ η δικογραφία για το στυγερό έγκλημα συμπληρώνεται με τα νέα δεδομένα.