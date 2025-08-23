Η σύλληψη
Σύμφωνα με πληροφορίες του THE NEWSPAPER, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο έπειτα από καταγγελία πολίτη που αντιλήφθηκε την παρουσία του. Ο δράστης βρέθηκε ξαπλωμένος στο έδαφος, εμφανώς εξαντλημένος από την πολύωρη παραμονή του στην κρυψώνα, χωρίς τροφή και νερό. Το πρώτο πράγμα που ζήτησε από τους αστυνομικούς ήταν «λίγο νερό», ενώ αμέσως μετά φώναζε:
«Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε – Δεν μετανιώνω για τίποτα. Τη σκότωσα γιατί με απατούσε».
Οι έρευνες για το φονικό εργαλείο
Μετά τη σύλληψη, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν εξονυχιστικές έρευνες στο οικόπεδο και τα γύρω σημεία, προκειμένου να εντοπίσουν το φονικό εργαλείο ψησίματος, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης πήρε μαζί του φεύγοντας από το σπίτι του μετά το έγκλημα. Το αντικείμενο αυτό θεωρείται κρίσιμο για τη δικογραφία.
«Καλά της έκανα, δε μετανιώνω, αυτό της άξιζε»
Σοκ προκαλούν τα λόγια του 40χρονου δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο, αμέσως μετά τη σύλληψή του από αστυνομικούς το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Κουντουριώτου, μόλις 200 μέτρα από το σπίτι όπου έλαβε χώρα το άγριο έγκλημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του THE NEWSPAPER, ο άνδρας, εμφανώς εξαντλημένος μετά από 29 ώρες στην κρυψώνα του, μόλις του πέρασαν χειροπέδες, απευθύνθηκε στους αστυνομικούς λέγοντας:
«Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε – Δεν μετανιώνω για τίποτα».
Οι κυνικές αυτές δηλώσεις του δράστη έχουν προκαλέσει αποτροπιασμό, καθώς επιβεβαιώνουν την ψυχρότητα με την οποία παραδέχθηκε την πράξη του, επιμένοντας ότι δεν αισθάνεται καμία τύψη για τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του.
Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του φονικού εργαλείου ψησίματος που φέρεται να πήρε μαζί του ο δράστης φεύγοντας από την οδό Κωνσταντά, ενώ η δικογραφία για το στυγερό έγκλημα συμπληρώνεται με τα νέα δεδομένα.
Αφήστε μια απάντηση