Στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου, πρώην Υφυπουργό Οικονομικών και ΓΓ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τελέστηκε το Σάββατο 23 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, παρέστη ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Σκρέκας.

Με σεβασμό και συγκίνηση, ο κ. Σκρέκας αποχαιρέτησε έναν πολιτικό που διακρίθηκε για την εργατικότητα, το ήθος και την πολυετή προσφορά του στη δημόσια ζωή, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην οικογένεια και τους οικείους του, σε μια στιγμή βαθιάς θλίψης για την Ημαθία και τον πολιτικό κόσμο.

Η παρουσία του στην Αλεξάνδρεια αποτέλεσε ένδειξη τιμής και αναγνώρισης προς την πορεία και την παρακαταθήκη του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός ανθρώπου που άφησε ισχυρό αποτύπωμα αξιοπρέπειας και αφοσίωσης. Η απώλειά του δεν αφορά μόνο τους οικείους του, αλλά και όλους όσοι συνεργάστηκαν και πορεύτηκαν μαζί του.