Ο Δήμος Μετεώρων, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος «Μετέωρα Τέχνης 2025», παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου, τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 και ώρα 21:00, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Καλαμπάκας.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Σταύρου Νικολαΐδη, ξεκινά με στοιχεία μυστηρίου για να καταλήξει σε μια σύγχρονη, ανατρεπτική κωμωδία μέχρι δακρύων. Έξυπνες ατάκες, συνεχείς ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις δημιουργούν μια απολαυστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Πρωταγωνιστούν:

Σταύρος Νικολαΐδης

Βασίλης Κούκουρας

Δημήτρης Χριστοφορίδης

Μια θεατρική βραδιά γεμάτη γέλιο, σάτιρα και απρόβλεπτες στιγμές, που θα μείνει αξέχαστη!

Χώρος: Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Καλαμπάκας

Ώρα Έναρξης: 21:00

Είσοδος ελεύθερη

Η «πιο γευστική κωμωδία της χρονιάς» σας περιμένει στο πλαίσιο του «Μετέωρα Τέχνης 2025»!