Νεκροί εντοπίστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (23/08) μητέρα και γιος μέσα στο διαμέρισμά τους στην οδό Δραγούμη, στο κέντρο των Τρικάλων. Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Αρχές απέκλεισαν από την αρχή το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ο θάνατός τους αποδίδεται μέχρι στιγμής σε παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή. Ο ιατροδικαστής θα εξετάσει και τον χρόνο θανάτου των δύο ατόμων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν «έφυγαν» με χρονική διαφορά.

Οι κάτοικοι της γειτονιάς μιλούν για δύο ανθρώπους χαμηλών τόνων, που ζούσαν ήσυχα και δεν είχαν δώσει ποτέ αφορμές.