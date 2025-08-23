Προχθές, 21-08-2025, το απόγευμα στον Βόλο, δίκυκλο που οδηγούσε ανήλικος ημεδαπός παρέσυρε ανήλικο πεζό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του τελευταίου και τη μεταφορά του σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Ο οδηγός του δικύκλου εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος.
Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, συνελήφθη χθες (22-08-2025), στα όρια του αυτοφώρου, ο ανήλικος οδηγός του δικύκλου.
Επιπλέον, συνελήφθη και ο πατέρας του και ιδιοκτήτης του δικύκλου, για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.
- Από το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής από όχημα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα. Ειδικότερα, όπως προέκυψε, ο δράστης, την 24-06-2025 το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, έθραυσε το τζάμι Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου και αφαίρεσε από το εσωτερικό μία τσάντα που, όπως καταγγέλθηκε, περιείχε τα χρηματικά ποσά των -1.500- ευρώ και -600- LEI Ρουμανίας, τραπεζικές κάρτες, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα-αντικείμενα.
- Συνελήφθη, χθες (22-08-2025) το βράδυ στη Σκιάθο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -1,1- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.
