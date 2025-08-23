Προχθές, 21-08-2025, το απόγευμα στον Βόλο, δίκυκλο που οδηγούσε ανήλικος ημεδαπός παρέσυρε ανήλικο πεζό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του τελευταίου και τη μεταφορά του σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.



Ο οδηγός του δικύκλου εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος.

Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, συνελήφθη χθες (22-08-2025), στα όρια του αυτοφώρου, ο ανήλικος οδηγός του δικύκλου.

Επιπλέον, συνελήφθη και ο πατέρας του και ιδιοκτήτης του δικύκλου, για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.