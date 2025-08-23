Περισσότερες από δώδεκα ώρες έχουν περάσει από τη στιγμή που ο 40χρονος δράστης δολοφόνησε με πρωτοφανή αγριότητα τη σύζυγό του στο σπίτι τους, στην οδό Κωνσταντά, και εξαφανίστηκε πεζός από το σημείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αφήσει κανένα ίχνος ζωής.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε δύο βασικά σενάρια: είτε ο δράστης να κρύβεται σε εξωτερικό χώρο για να αποφύγει τη σύλληψη, είτε –λόγω των σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε– να έχει δώσει τέλος στη ζωή του.

Η υπόθεση αποτελεί πλέον ζήτημα ουσίας αλλά και γοήτρου για τις αστυνομικές αρχές, καθώς ο 40χρονος θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Κυκλοφορεί ελεύθερος και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενδέχεται να εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή της 36χρονης συζύγου του.

Παράλληλα, οι αρχές συλλέγουν και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας κατοικιών και επιχειρήσεων της περιοχής, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε αμέσως μετά το έγκλημα.

Η τοπική κοινωνία του Βόλου παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ η αστυνομία παραμένει σε πλήρη επιφυλακή μέχρι να δοθεί οριστικό τέλος στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα.