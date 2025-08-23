Περισσότερες από δώδεκα ώρες έχουν περάσει από τη στιγμή που ο 40χρονος δράστης δολοφόνησε με πρωτοφανή αγριότητα τη σύζυγό του στο σπίτι τους, στην οδό Κωνσταντά, και εξαφανίστηκε πεζός από το σημείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αφήσει κανένα ίχνος ζωής.
Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε δύο βασικά σενάρια: είτε ο δράστης να κρύβεται σε εξωτερικό χώρο για να αποφύγει τη σύλληψη, είτε –λόγω των σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε– να έχει δώσει τέλος στη ζωή του.
Η υπόθεση αποτελεί πλέον ζήτημα ουσίας αλλά και γοήτρου για τις αστυνομικές αρχές, καθώς ο 40χρονος θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Κυκλοφορεί ελεύθερος και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενδέχεται να εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή της 36χρονης συζύγου του.
Παράλληλα, οι αρχές συλλέγουν και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας κατοικιών και επιχειρήσεων της περιοχής, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε αμέσως μετά το έγκλημα.
Η τοπική κοινωνία του Βόλου παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ η αστυνομία παραμένει σε πλήρη επιφυλακή μέχρι να δοθεί οριστικό τέλος στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα.
Αποκάλυψη: Έψαχνε λίρες και χρυσάφι στα βουνά
Νέα στοιχεία για τη ζωή του 40χρονου δράστη της γυναικοκτονίας που συγκλόνισε τον Βόλο έρχονται στο φως της δημοσιότητας, φωτίζοντας πτυχές της καθημερινότητάς του τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια βρισκόταν σε οικονομικό αδιέξοδο, γεγονός που είχε οδηγήσει τον 40χρονο σε ανορθόδοξες μεθόδους αναζήτησης χρημάτων. Μάλιστα, σε φωτογραφία που φέρνει στη δημοσιότητα το THE NEWSPAPER, ο κατηγορούμενος ποζάρει κρατώντας μηχάνημα ανίχνευσης χρυσού.
Όπως αποκαλύπτεται, ο ίδιος συνήθιζε να συμμετέχει σε εξορμήσεις χρυσοθήρων σε ορεινές περιοχές της χώρας, ψάχνοντας λίρες και πολύτιμα αντικείμενα που, κατά τις φήμες, βρίσκονται θαμμένα από παλαιότερες εποχές. Η ενασχόληση αυτή φαίνεται πως ήταν ένας από τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούσε να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του, χωρίς όμως σταθερό ή ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Η εικόνα ενός άνδρα που πάλευε απεγνωσμένα να βρει διέξοδο μέσα από τη φτώχεια και την ανεργία, αλλά κατέληξε να βυθίζεται όλο και περισσότερο σε αδιέξοδα, συμπληρώνει το προφίλ του δράστη που κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία της 36χρονης συζύγου του.
Ποια ήταν η αφορμή για το έγκλημα – Τι προηγήθηκε της άγριας επίθεσης στην 36χρονη
Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις γύρω από τη γυναικοκτονία που συγκλόνισε χθες τον Βόλο, με θύμα μια 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα παιδιά του ζευγαριού κατέθεσε στην Αστυνομία ότι η οικογένεια αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς κανείς δεν εργαζόταν εκτός από το μεγαλύτερο παιδί, που είχε αναλάβει να συνεισφέρει στα έξοδα του σπιτιού. Η οικονομική ανέχεια, σε συνδυασμό με την παθολογική ζήλια του πατέρα, φαίνεται πως δηλητηρίαζαν την καθημερινότητα της οικογένειας.
Ο 40χρονος φέρεται να είχε εμμονή ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, γεγονός που οδηγούσε σε συνεχείς και έντονους καβγάδες. Η οικογένεια διέθετε μόνο ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο χρησιμοποιούσαν όλοι. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν τα παιδιά, το βράδυ της Πέμπτης η γυναίκα φαινόταν να γράφει μήνυμα στο κινητό, με αποτέλεσμα ο σύζυγός της να πιστέψει ότι επικοινωνούσε με κάποιον άλλον άνδρα.
