Η ώρα έφτασε! Σήμερα, Σάββατο 23 Αυγούστου, η Καλαμπάκα ζει στον ρυθμό του LOUX GNC 3on3 KΑΛΑΜΠΑΚΑ 2025 που διοργανώνει ο Δήμος Μετεώρων στην Πλατεία Ρήγα Φεραίου. Οι μπασκετικές μάχες ξεκινούν και η πόλη μετατρέπεται σε γήπεδο γεμάτο πάθος, ένταση και δυνατές στιγμές. Οι ομάδες, με την άφιξή τους, παρακαλούνται να περνούν πρώτα από τη γραμματεία για το απαραίτητο check-in, προτού μπουν στη δράση.
- Πρόγραμμα προσέλευσης ομάδων:
17:30 – U13
18:15 – U15
19:15 – U18
20:15 – 18+ & 35+
Η έναρξη κάθε κατηγορίας θα γίνεται 30 λεπτά μετά την ώρα προσέλευσης. Ο Δήμος Μετεώρων σας καλεί να γίνετε κομμάτι αυτής της μεγάλης αθλητικής γιορτής.
