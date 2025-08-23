Η ώρα έφτασε! Σήμερα, Σάββατο 23 Αυγούστου, η Καλαμπάκα ζει στον ρυθμό του LOUX GNC 3on3 KΑΛΑΜΠΑΚΑ 2025 που διοργανώνει ο Δήμος Μετεώρων στην Πλατεία Ρήγα Φεραίου. Οι μπασκετικές μάχες ξεκινούν και η πόλη μετατρέπεται σε γήπεδο γεμάτο πάθος, ένταση και δυνατές στιγμές. Οι ομάδες, με την άφιξή τους, παρακαλούνται να περνούν πρώτα από τη γραμματεία για το απαραίτητο check-in, προτού μπουν στη δράση.

Πρόγραμμα προσέλευσης ομάδων:

17:30 – U13

18:15 – U15

19:15 – U18

20:15 – 18+ & 35+

Η έναρξη κάθε κατηγορίας θα γίνεται 30 λεπτά μετά την ώρα προσέλευσης. Ο Δήμος Μετεώρων σας καλεί να γίνετε κομμάτι αυτής της μεγάλης αθλητικής γιορτής.