Η Σχολή λειτουργεί με την φροντίδα και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Χρυσοστόμου και είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΦΕΚ 237/Β/1986). Μετά από πενταετή φοίτηση χορηγεί Πτυχίο Ιεροψάλτου, Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής και Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής.

Λειτουργούν τα εξής τμήματα: Βυζαντινής Μουσικής, Θεωρίας Ευρωπαϊκής Μουσικής, Φωνητικής και Ορθοφωνίας, Χορωδίας Δημοτικού τραγουδιού, Χορωδίας Ψαλτικής τέχνης και Τμήμα Λειτουργικής, Ιστορίας Βυζαντινής Μουσικής, Τυπικού και Υμνολογίας.

Η Βυζαντινή μουσική είναι απαραίτητο εφόδιο όχι μόνο για όσους ασχολούνται με την ψαλτική τέχνη αλλά και για την εκμάθηση του δημοτικού τραγουδιού και όλων των παραδοσιακών οργάνων (κλαρίνο, λαούτο, βιολί κ.λ.π.). Επίσης είναι απαραίτητη για όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σε Μουσικά Σχολεία ή Μουσικολογικές Σχολές.

Οι εγγραφές γίνονται τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 7 έως 8 το απόγευμα στην οδό Καβράκου 5 στα Τρίκαλα.

Στη Σχολή μπορούν να εγγραφούν μαθητές και μαθήτριες από Πέμπτη δημοτικού και άνω καθώς επίσης άντρες και γυναίκες κάθε ηλικίας.

Τα μαθήματα όλων των τμημάτων θα αρχίσουν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 μ.μ. Την ημερομηνία και ώρα αυτή παρακαλούνται όλοι οι σπουδαστές και σπουδάστριες της Σχολής, παλαιοτέρων ετών και πρωτοετείς, να παρευρίσκονται στη Σχολή προκειμένου να πληροφορηθούν από τους καθηγητές τους για το πρόγραμμα διδασκαλίας, τη διδακτέα ύλη, τα βοηθητικά βιβλία κ.ά.

Όσοι ενδιαφέρονται για τις κατατακτήριες ή τις προαγωγικές εξετάσεις οφείλουν να προσέλθουν το συντομότερο για πληροφορίες στην γραμματεία της Σχολής.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6973298555 π. Αθανάσιος Τύμπας και 6989395630 π. Σπυρίδων Σπύρου.