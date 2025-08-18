Μετά από πολύ κόπο εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο του Σωματείου Ιεροψαλτών Τρικάλων με τίτλο ΩΔΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ που είναι τα πρακτικά μουσικολογικής ημερίδας αφιερωμένης στα 50 χρόνια Αρχιεροσύνης του Οικουμενικού μας Πατριάρχη.
