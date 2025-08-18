Σοκ και ανησυχία έχει προκαλέσει στο Βόλο και τη Μαγνησία η άγρια επίθεση που δέχτηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 16 Αυγούστου, μια 45χρονη γυναίκα από δύο αδέσποτα σκυλιά στα Καλά Νερά Νοτίου Πηλίου, στο ύψος του καρνάγιου, λίγο μετά τα ΚΑΑΥ.

Η γυναίκα, κάτοικος Βόλου, επέστρεφε στο σπίτι της με το ποδήλατο έπειτα από την εργασία της, γύρω στις 3 το μεσημέρι, όταν τα δύο μεγαλόσωμα σκυλιά την πλησίασαν και άρχισαν να γαβγίζουν επίμονα. Αρχικά, η 45χρονη δεν έδωσε σημασία και συνέχισε την πορεία της, ωστόσο τα σκυλιά στάθηκαν δεξιά κι αριστερά από το ποδήλατό της, ακολουθώντας την απειλητικά.

Ξαφνικά, το ένα σκυλί έπεσε πάνω στο πόδι της, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τον έλεγχο και λίγα μέτρα αργότερα να διαπιστώσει πως αιμορραγούσε έντονα. Το ζώο της είχε προξενήσει μια βαθιά δαγκωματιά, αφαιρώντας μάλιστα κομμάτι σάρκας από το μπούτι της. Παρά τα ουρλιαχτά της για βοήθεια, αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν τριγύρω δεν αντέδρασαν, αφήνοντάς την αβοήθητη.

Η 45χρονη μεταφέρθηκε τελικά στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου δέχτηκε ιατρική φροντίδα και διαπιστώθηκε η σοβαρότητα του τραύματός της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί προχώρησαν σε άμεση καθαριότητα του τραύματος και ράμματα, ενώ της χορηγήθηκε αγωγή για την αποφυγή μόλυνσης και λοίμωξης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα αγανάκτησης, με τους κατοίκους της περιοχής να εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες για την ανεξέλεγκτη παρουσία αδέσποτων σκυλιών σε κοινόχρηστους χώρους. Όπως υποστηρίζουν, δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται επιθετική συμπεριφορά ζώων στα Καλά Νερά, ενώ οι αρχές φαίνεται να αδυνατούν να δώσουν μόνιμη λύση.

Η 45χρονη, εμφανώς σοκαρισμένη, δήλωσε πως θα κινηθεί νομικά για το περιστατικό, ζητώντας την παρέμβαση τόσο του Δήμου Νοτίου Πηλίου όσο και των αρμόδιων υπηρεσιών για την ασφάλεια των πολιτών.

Το ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων, που αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα σε πολλές περιοχές της Μαγνησίας, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο με τον πιο βίαιο τρόπο. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσα μέτρα, προειδοποιώντας πως «την επόμενη φορά τα θύματα μπορεί να είναι παιδιά».

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ: