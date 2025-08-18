Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής πρατήριο υγρών καυσίμων στη Λάρισα, στην παλιά εθνική οδό. Τρεις άγνωστοι δράστες έφτασαν με όχημα στο σημείο και, σύμφωνα με πληροφορίες, παραβίασαν την πόρτα του καταστήματος χρησιμοποιώντας βαριοπούλα.

Αφού μπήκαν στο εσωτερικό, αφαίρεσαν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο το οποίο φέρεται να περιείχε περίπου 5.000 ευρώ – ποσό που προερχόταν από τις εισπράξεις του τελευταίου 24ώρου. Στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των τριών δραστών. (φωτό αρχείου)