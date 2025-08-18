Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία
ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΟΥΣΗ
ΕΤΩΝ 87Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 18 – 8 – 2025 και ώρα 6.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων .
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Άρης Μπαούσης & ΄Ελενα Μπακάλη, Θανάσης Μπαούσης & Σούλα Αναγνωστοπούλου.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Λάμπρος, Αποστόλης, Βαγγέλης, Δημήτρης.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου , τη Δευτέρα 18 – 8 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
Αφήστε μια απάντηση