Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΟΥΣΗ

ΕΤΩΝ 87Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 18 – 8 – 2025 και ώρα 6.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων .

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Άρης Μπαούσης & ΄Ελενα Μπακάλη, Θανάσης Μπαούσης & Σούλα Αναγνωστοπούλου.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Λάμπρος, Αποστόλης, Βαγγέλης, Δημήτρης.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου , τη Δευτέρα 18 – 8 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».