Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή η Όλγα Πράπα. Κηδεύεται την Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 και ώρα 12:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Καρυών Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της τα παιδιά της Παρασκευή – Πέτρο Κουτσολάμπρο, τα εγγόνια της Θάνο – Αποστόλη, αδέλφια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 19/8/2025 και ώρα 11:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τα της τελετής επιμελείται το γραφείο τελετών «Άρχων Μιχαήλ» (Όθωνος 24-τηλ. 2431073200).