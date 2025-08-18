Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε ένας άνδρας στη Λάρισα, μετά τη σύλληψή του για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν δύο πιστόλια κρότου και φυσίγγια. Παράλληλα, όπως προέκυψε μετά από έρευνα της Αστυνομίας, ο άνδρας μαζί με άλλο ένα άτομο πυροβολούσαν άσκοπα και ανέβασαν το σχετικό βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνελήφθη, χθες το πρωί της Κυριακής στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη άνδρα που δεν συνελήφθη καθόσον δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του αυτοφώρου, σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, χθες το πρωί, διενεργήθηκαν νομότυπες έρευνες στην πόλη της Λάρισας, όπου στην οικία του ενός εξ αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 2 πιστόλια κρότου, μετά κενών γεμιστήρων και 1 κουτάκι που περιείχε 36 φυσίγγια κρότου.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, είχε πραγματοποιηθεί ανάρτηση οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζονται ο προαναφερόμενος συλληφθείς από κοινού με τον δεύτερο δράστη να προβαίνουν σε άσκοπους πυροβολισμούς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.