Με χαμόγελα και δημιουργική διάθεση ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική δράση «Τα δικαιώματα του παιδιού», που πραγματοποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο της Βιβλιοθήκης, στο πλαίσιο των βιωματικών προγραμμάτων φιλαναγνωσίας για παιδιά 4 έως 13 ετών.

Μέσα από παιχνίδι, δημιουργία και διάλογο, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους με τρόπο βιωματικό και διασκεδαστικό. Δημιούργησαν όλοι μαζί μια πολύχρωμη «αλυσίδα δικαιωμάτων» , συμμετείχαν σε κινητικά και γνωστικά παιχνίδια, παρατήρησαν εικόνες και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση και την κριτική τους σκέψη.

Σας περιμένουμε στην επόμενη μας δράση, την Τρίτη 19 Αυγούστου και ώρα 12 μ.μ. με τίτλο: «Παίζω, ισορροπώ και μαθαίνω στο επιδαπέδιο παιχνίδι».