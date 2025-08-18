Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας έξω από τη Λάρισα και ειδικότερα γύρω στις 4 μ.μ. όταν νταλίκα εξετράπη της πορείας της.

Το συμβάν σημειώθηκε κατά πληροφορίες του onlarissa.gr στον δρόμο προς Φάρσαλα μεταξύ των Νέων Καρυών και του Ζαππείου.

Ο οδηγός είχε …άγιο καθώς κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το βαρύ όχημα, έχοντας τραυματιστεί ελαφρά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Ωστόσο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

