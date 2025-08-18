Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων καλεί τα σωματεία, τους φορείς και το λαό των Τρικάλων να συνεχίσουμε μαχητικά τον αγώνα για να σταματήσει η γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης.

Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 60.000 οι οποίοι είναι κυρίως παιδιά. Πλέον αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των παιδιών και των αμάχων που πεθαίνουν από την πείνα. Τώρα η οργή μας, πρέπει να γίνει δύναμη αγώνα για να εκφραστεί η ανθρωπιά. Τώρα πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν.

Οι τελευταίες εξελίξεις με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ για καθολική κατοχή της Γάζας καταρρίπτουν κάθε επιχείρημα περί «δικαιώματος στην αυτοάμυνα» του Ισραήλ, ενώ εξελίσσεται η κατοχή, ο εκτοπισμός και ο αφανισμός του Παλαιστινιακού λαού.

Η σφαγή του λαού της Παλαιστίνης, οι παγίδες θανάτου στα κέντρα διανομής «φαγητού» υπηρετούν τους σχεδιασμούς, των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για την λεγόμενη «Νέα Μέση Ανατολή» για να γίνει η νέα μοιρασιά στη λεία, στο φυσικό και ορυκτό πλούτο, τους εμπορικούς δρόμους και τον έλεγχο της περιοχής, θυσιάζοντας χιλιάδες γυναικόπαιδα, με την απόλυτη κτηνωδία! Είναι προκλητικό, να παρουσιάζονται ως «ανθρωπιστές» τα ιμπεριαλιστικά κράτη όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία κ.α την ώρα που μαζί με τις ΗΠΑ διεξάγουν από κοινού με το Ισραήλ αυτό το πόλεμο προμηθεύοντας εδώ και 2 χρόνια το Ισραήλ με κάθε είδους μέσο και οπλισμό. Πλέον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι το κράτος δολοφόνος κάνει τη βρώμικη δουλειά για τα συμφέροντα όλων αυτών των δυνάμεων στη περιοχή.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει μεγάλη ευθύνη για τη στήριξη στο κράτος δολοφόνο και των πολεμικών σχεδιασμών. Από κοινού με την πρεσβεία του Ισραήλ επιχειρούν να ξεπλύνουν τα εγκλήματα, τον πραγματικό σκοπό αυτού του πολέμου, αυτής της γενοκτονίας, να καταστείλουν κάθε αντίδραση κάθε έκφραση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης στο όνομα του «αντισημιτισμού». Τους ενοχλεί η μαζική έκφραση αλληλεγγύης προς το Παλαιστινιακό λαό.

Τους ενοχλεί το περιεχόμενο των διαδηλώσεων, των ίδιων των διεκδικήσεων που προβάλλονται με κάθε τρόπο από Συνδικάτα και μαζικούς φορείς σε όλη τη χώρα. Τα κόμματα που στηρίζουν την «στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ» το ΝΑΤΟ και την πολιτική των ΗΠΑ – ΕΕ, που στηρίζουν και ψηφίζουν τους προϋπολογισμούς της πολεμικής προετοιμασίας έχουν «λερωμένα τα χέρια τους» και πρέπει να καταδικαστούν .

Αυτές τις ώρες κανένας δε μπορεί να σιωπήσει, καθένας πρέπει να διαλέξει πλευρά. Για αυτό πρέπει οι εργαζόμενοι να καταδικάσουν τις συνδικαλιστικές δυνάμεις μέσα στη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, που υιοθετούν τα «γελοία» επιχειρήματα των κυβερνήσεων και του κράτους δολοφόνου, που 2 χρόνια τώρα έχουν βάλει το «χεράκι» τους για να μην κλιμακωθεί ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την γενοκτονία της Παλαιστίνης.

Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά!

Τώρα είναι η ώρα της μεγαλύτερης κινητοποίησης. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τον λαό των Τρικάλων σε μαζικό ξεσηκωμό. Να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μπει τέλος στο έγκλημα!

Απαιτούμε:

· Να σταματήσει τώρα κάθε επιχείρηση που στόχο έχει την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.

· Να ανοίξουν τώρα όλες οι δίοδοι για να περάσει η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια.

· Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

· Καμία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

· Λευτεριά στην Παλαιστίνη.