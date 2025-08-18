Αναζωπύρωση παρουσίασε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή του Τυρνάβου. Η πυρκαγιά λόγω των ανέμων πλέον έχει μεταπηδήσει σε ορεινά σημεία του Ζάρκου και συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα θάμνους και πουρνάρια. Η αγωνία είναι έντονη καθώς το μέτωπο αγγίζει πλέον τα δυο περίπου χιλιόμετρα ξεκινώντας από το Όρος Κοκκιναδάκι και συνεχίζοντας ως και τους πρόποδες του Όρους Κούτρα. Η αγωνία των κατοίκων είναι έντονη καθώς κάτω ακριβώς από το σημείο της φωτιάς υπάρχουν ποιμνιοστασια. Σε κοντινή απόσταση από τους πρόποδες του Όρους Κούτρα βρίσκεται και το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου το οποίο βρίσκεται σε σημείο με πυκνή βλάστηση. Μέχρι αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για ποιμνιοστασια και Μοναστήρι, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τι θα συμβεί αν συνεχιστούν να πνέουν άνεμοι. Η πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων στο σημείο είναι αδύνατη ενώ η βοήθεια από αέρα θα ξεκινήσει το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας.