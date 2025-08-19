Μια βίαιη ομοφοβική επίθεση δέχθηκε άτομο στη Λάρισα, όταν συναντήθηκε με άλλο άτομο μέσω γκέι εφαρμογής γνωριμιών. Ο δράστης του επιτέθηκε σωματικά, με αποτέλεσμα τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, την καταγγελία μεταφέρει στο περιοδικό ANTIVIRUS ο κολλητός του ανθρώπου που δέχτηκε την επίθεση στις 13 Αυγούστου στην πόλη της Λάρισας.

«Ο κολλητός μου έκανε μια διαδικτυακή γνωριμία με απώτερο σκοπό να περάσει καλά -one night stand. Άνθρωπος που γνώρισε από γκέι εφαρμογή, τον επισκέφθηκε στις 8:10 στις 13 Αυγούστου. Λογικά και υπό την επιρροή ναρκωτικών ουσιών, του επιτέθηκε εξ αρχής, τον χτύπησε παντού σε όλο του το σώμα. Επί μια ώρα τον χτυπούσε στο κεφάλι με κατσαρόλα, του έσπαγε ποτήρια στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να έχει έξι ράμματα στο κεφάλι, τρία στα πόδια, εγκεφαλική διάσειση, κ.α.», μας μεταφέρει ο φίλος του θύματος.

Συμπληρώνει ότι από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα στον φίλο του στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. «Παρότι οι γιατροί και εγώ τον προτρέψαμε να περάσει σε μήνυση, κάθετα έχει άρνηση. Διαμένει σε μια γκαρσονιέρα, όπου για να την καθαρίσω από το αίμα και τα σπασμένα με πήρε ως προσωπική εργασία οκτώ ώρες», τονίζει.

Στόχος του ατόμου που μεταφέρει την καταγγελία είναι να γνωρίζει η κοινότητα στην πόλη της Λάρισας τον κίνδυνο και να είναι προσεκτική.

«Έρχονται φοιτητές να σπουδάσουν και αυτός ο άνθρωπος αυτήν τη στιγμή κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσα μας», καταλήγει ο κολλητός του θύματος.

ΠΗΓΗ: avmag.gr